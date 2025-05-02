Yunus Akgün’e 8 katı maaş teklifi

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, yıllık 300 bin Euro kazanıyor. Akgün'ün ayrıca sözleşmesinde 11 milyon Euro'luk da serbest kalma maddesi bulunuyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün ile yeni sözleşme yapmak isteyen Galatasaray, futbolcunun hem maaşını iyileştirmek hem de serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Yunus Akgün'e yaptığı yeni teklifte yıllık 2.4 milyon Euro sunduğu belirtildi. Yönetimin Aston Villa ve Benfica iddialarından rahatsız olduğu, bu son teklifle Yunus Akgün'e "At artık imzayı" mesajı verdiği aktarıldı.