15 milyarlık derbi

Trendyol Süper Lig'de gözler yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak olan derbiye çevrildi. Ligde şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek olan randevu lider Galatasaray'ı 5 puan geriden takip eden Fenerbahçe açısından büyük önem taşırken, üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş için de oldukça kritik.

Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği derbi kadro değeri açısından da büyük dikkat çekiyor. Yıldız isimlerin sahne alacağı derbi mücadelesi öncesi iki takım toplam kadro değeri 15 miyar 400 milyon lirayı buluyor.

Transfermarkt'ın verilerine göre ev sahibi Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 235 milyon 300 bin Euro'luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

AMRABAT İKİNCİ SIRADA

Kartal ise 117 milyon 900 bin Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu En-Nesyri, derbide görev alması durumunda 24 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-lacivertlilerde Amrabat 20 milyon Euro, Syzmanski ise 17 milyon Euro ile dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta da 18 milyon Euro ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes takımın en değerlisi konumunda. Kartal'da genç milli yıldız Semih Kılıçsoy ise 14 milyon Euro ile en değerli isimler arasında yerini aldı.

İrfan Can Kahveci

İKİ YILDIZA YOL GÖRÜNDÜ

Fenerbahçe'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezon planlamalarını yapmaya başlayan teknik direktör Jose Mourinho, toplamda 20 milyon Euro değeri olan iki Türk oyuncu İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek için olumsuz rapor verdi. Portekizli çalıştırıcı iki yerli yıldız ile ilgili "Onları istemiyorum" diyerek yönetime rapor sunarken İsmail ve İrfan'dan kendilerine takım bulmasını istendi.

Olivier Kemen

KARTAL'DA HEDEF KEMEN

Beşiktaş'ın, gelecek sezon Başakşehir forması giyen Olivier Kemen'i transfer edebileceği iddia edildi. Kariyerinin en iyi sezonlarından birisini yaşayan Kamerunlu oyuncunun da siyah-beyazlılarda forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Başakşehir ile ligde 28 maça çıkan Kemen; 1 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. 28 yaşındaki orta saha bu sezon 3 gol, 11 asistlik skor katkısı yaptı.