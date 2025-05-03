Efeler 09’un adı değişiyor

Nesine 3. Lig'de son hafta aldığı galibiyetle kümede kalma sevinci yaşayan Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'da köklü değişim kapıda. Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, büyük zorluklarla dolu bir sezonu geride bırakan takımın isminin değişeceğini duyurdu. Destek görmediklerini ve Didim'e taşınmak zorunda kaldıklarını ifade eden Gözüaçık, "Yalnız bırakıldık. Halk bizi sahiplenmek istiyorsa ismimizin önüne 'Aydın' eklememiz gerek. Aydın kimliğini öne çıkaracak isim önerilerine bakacağız" diye konuştu. Kulüp için Aydın Efeler SK, Aydın 09 Spor, Aydın Birlikspor, Ege Aydın FK, Aydın Anadolu FK, Efeler Aydınspor 2025 ve Aydın 09 Yıldızları FK isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.