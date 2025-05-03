Ege’ye Süper kanca

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Sipay Bodrum FK'nın genç sağ beki Ege Bilsel, bu sezonki performansıyla vitrine çıktı. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, özellikle Volkan Demirel'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla şans bulmaya başladı. Sağ bekin yanında sol bek ve orta sahada da görev alan Ege, Süper Lig'in dev kulüplerinin ilgisini çekti. Beşiktaş ve Trabzonspor'un oyuncu izleme ekiplerinin 2004 doğumlu oyuncuyu yakından izlediği, genç savunmacı Ege Bilsel için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

DEĞERİNİ KATLADI

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun 1 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Sezon başında 75 bin Euro değeri bulunan Bodrum FK'nın genç yeteneği, değerini yüzde bin 200 artarak 1 milyon Euro bonservis ücretine ulaştı. Ege'yi yüzde 800 artışla Başakşehir'in stoperi Hamza Güreler, yüzde 750 artışla Göztepeli Isaac Solet ve yüzde 525 yükselişle Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Hekimoğlu takip ediyor. Bodrum FK altyapısından yetişen Ege, ayrıca 2 asistle çok yönlülüğünü gösterdi.