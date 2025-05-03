Galatasaray’ın rakibi Sivasspor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bugün Net Global Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligde geride kalan 31 müsabakada 80 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi. Galatasaray, şampiyonluk yolunda bugün hata yapmak istemiyor. 34 puanı olan Sivas ise averajla düşme hattındaki Bodrum FK ve Alanyaspor'un önünde 15. sırada konumlanıyor. Cezası nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, bugün formasına kavuşacak.

BARIŞ ALPER DÖNÜYOR

Başarılı oyuncu kupada Konya, ligde de Eyüpspor maçlarında forma giyememişti. Galatasaray'da Osimhen, Davinson ve Sara, bugün kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında oynayamayacak. Ligde üst üste son üç maçını da kazanan Galatasaray taraftarlarının desteği ile zorlu Sivasspor engelini de aşmak istiyor.