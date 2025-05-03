Göztepe’de rota Sangare

Süper Lig'de geçen hafta aldığı Başakşehir galibiyetiyle 3 puan hasretini sona erdiren Göztepe, yarınki Adana Demir maçının hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da yeni sezonun planlamasına başladı. Yurt içinden ve yurtdışından birçok talibi bulunan Brezilyalı yıldız forvet Romulo Cardoso'nun sezon sonu ayrılma ihtimaline karşı B planı oluşturan sarı-kırmızılılar, santrfor pozisyonundaki arayışlarını sürdürüyor.

Stanimir Stoilov

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov'un bir dönem çalıştırdığı Levski Sofya'nın forveti Mustapha Sangare'yi yakın takibe aldı. Sezon başında Bulgar ekibine katılan 26 yaşındaki Fransız futbolcu, İzmir ekibinin oyuncu izleme ekibinin radarına girdi. Bulgaristan 1. Ligi'nde 28 maçta 7 gol atan 1.96 metre boyundaki santrforun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar sürüyor. 700 bin Euro piyasa değeri bulunan Sangare'nin aynı zamanda Mali vatandaşlığı da bulunuyor. Bulgaristan 1. Ligi'nde şampiyonluk grubu devam ederken, liglerin bitmesiyle birlikte transferin somutlaşması bekleniyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Stoilov'un gelişiyle birlikte Göz-Göz'e Bulgar Ligi'nden 3. oyuncu transferi gerçekleşmiş olacak. Daha önce İzmir ekibi, stoper Heliton'u CSKA Sofia, orta saha oyuncusu Isaac Solet'i de Slavia Sofya'dan renklerine bağlanmıştı.

ANTHONY DENNİS TRANSFERİN GÖZDESİ

Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Anthony Dennis gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Nijeryalı orta saha oyuncusu için İngiltere Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Leeds United ve Alman Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın devrede olduğu iddia edildi. İki kulübün sezon biter bitmez Dennis'in transferi ile ilgili Göztepe yönetimiyle görüşmelerini resmiyete dökeceği vurgulandı. 20 yaşındaki Dennis, teknik direktör Stoilov ile takımın en istikrarlı futbolcularından biri olmayı başardı.

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Kariyerinde Vincennes, Borgo, Amiens, Racing ve Varzim gibi ekiplerde forma giyen Sangare, toplam 113 resmi maçta fileleri 29 kez havalandırdı.

SOLET SEVİNDİRDİ

Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Göztepe'ye Isaac Solet'ten güzel haber geldi. Lige çok iyi başlayan ancak çapraz bağ sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan uzak kalan 23 yaşındaki orta saha, takımla çalışmalara başladı. Genç oyuncunun tedavisinin sona erdiği, kondisyon ve fiziksel çalışmalara hız verdiği öğrenildi. Slavia Sofya'dan sezon başında kiralanan Fransız oyuncu sakatlandıktan sonra ülkesine dönmeyip, takımla birlikte çalışmalara devam etti ve hızla iyileşme sürecine girdi. Başarılı futbolcunun, satın alma opsiyonunun kullanılması bekleniyor.