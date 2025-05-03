Juventus, Kenan Yıldız’ı satmayacak

İtalya'nın köklü kulübü Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız için çok önemli bir karar alındı. Kulübün dolaylı sahibi ve CEO'su John Elkann, milli futbolcunun satışına kesin olarak karşı çıktı. Juventus'un 10 numarası olan genç yıldız için Premier Lig'in dev ekipleri de ciddi tekliflerle sıraya girmişti Ancak Juventus cephesi, bu tekliflere kapıyı kapattı. Kenan Yıldız'ın uzun vadeli planların merkezinde yer alacağı net bir şekilde ilan edildi. Kenan Yıldız'ın ünlü menajeri Jorge Mendes, genç futbolcuyu yüksek bir bedelle İngiltere'ye transfer etmeyi hedefliyordu. Mendes'in bu çabaları, Juventus yönetiminden tam destek görmedi. O noktada devreye doğrudan CEO'su ve kulübün dolaylı sahibi olan John Elkann girdi.