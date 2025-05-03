Manisa nefes aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28'inci haftasında düşme hattındaki Manisa Basket, evinde Galatasaray'ı farklı yenerek ligde kalmak için çok önemli bir adım attı: 94-75. Muradiye Spor Salonu'ndaki teknik arızadan dolayı maç Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik (MOSTEM) Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Ev sahibi ekip kendisi için hayati öneme sahip karşılaşmanın ilk periyodunu 25-23, ilk yarısını 51-39, üçüncü periyodunda 80-55 önde geçti.

WHİTE JR. EN SKORER İSİM OLDU

Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Manisa Basket'ten White Jr oldu. Bu sonuçla Manisa Basket bitime 2 maç kala galibiyet sayısını 9'a çıkarttı. Manisa temsilcisi, aldığı bu galibiyetin ardından rakiplerinden gelecek sonuçları beklemeye başladı. Kırmızısiyahlılar, sezonun kalan iki maçında önce deplasmanda ONVO Büyükçekmece ile ardından da sahasında direkt rakibi olan Semt77 Yalovaspor ile kapışacak.