Selçuk etabı Lopez’in 7. etap bugün Çeşme’de

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) arasındaki altıncı etabı dün koşuldu. Turun Marmaris ile Aydın arasındaki 5. etabı yağmur nedeniyle iptal edilmişti. Dün sporcular 156 kilometre pedal çevirerek Meryem Ana Evi'ndeki bitiş çizgisine ulaştı. Bu etabı XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez kazandı. Hollandalı Wout Poels ikinci, Norveçli Johannes Kulset ise üçüncü oldu ve Poels liderliğini korudu. TUR 2025'in 7. etabı bugün Selçuk'ta başlayacak ve Çeşme'de sona erecek. Efes Antik Kenti'nden saat 11.00'de başlayacak etap, Çeşme'de Ilıca Caddesi'nde sona erecek.