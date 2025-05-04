Aslan çok farklı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, evinde Sivasspor'u farklı mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. 9'da Yunus'un pasında sol tarafta topla buluşan Eren bekletmeden içeri çevirdi. Altı pas üzerinde Osimhen'in şutu kaleciden döndü. Gerilerden gelen Torreira kale önünde topu ağlara gönderdi: 1-0. 15'te Sallai'nin ortasında Morata'nın topukla dokunduğu top Eren'de kaldı. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruş kaleci Ali'nin müdahalesiyle direkten döndü. Altı pasın sağında Osimhen topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 21'de Osimhen'in çevirdiği topu Tolga kontrol edemedi. Araya giren Barış'ın yerden sert şutu köşeden ağlara gitti: 3-0. 31'de Sallai'nin kullandığı serbest vuruşta altı pas üzerinde topu kontrol eden Osimhen plase bir vuruşla ağları buldu: 4-0.

TEMPOYU DÜŞÜRDÜLER

33'te Barış'tan sıyrılan Manaj'ın şutu Muslera'nın bacaklarının arasından ağlara gitti: 4-1. İkinci yarı G.Saray daha kontrollü oynadı. 89'da Pritchard'ın şutunda seken topu Koita ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı. VAR'da incelenen pozisyonda ofsayt olmadığı ancak golden önce Pritchard'ın faul yaptığı belirlendi. Maç 4-1 bitti.

BARIŞ GOLLE DÖNDÜ

G.Saray'da dün son oynanan Eyüp maçına 11'de başlayan Frankowski ve Sara'nın yerine Barış Alper ve Morata kendine yer buldu. Cezasını tamamlayan Barış şık bir golle ilk 11'e dönüş yapmış oldu.

OSİMHEN'DEN KARİYER REKORU

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, dün Sivasspor ağlarını 2 kez sarsarak kendi rekorunu kırdı. 26 yaşındaki forvet, dün 2 kez ağları sarsarak 2022-2023 sezonunda Napoli'de attığı 31 gol sayısını geçti ve bu sezon 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. Sarı kart sınırındaki yıldız oyuncu 70'te yerini Mertens'e bırakırken, tribünlerde kendisini ayakta alkışladı.

TRİBÜNLER KAPALI GİŞEYDİ

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25'inci şampiyonluğa oldukça yaklaşan sarı-kırmızılı ekibi dünkü maçta taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekledi. Çoğu taraftar maçın başlamasından yaklaşık 1 saat önce tribünlerdeki yerini alarak stadyumda çalan şarkılara ve tezahüratlara coşkuyla eşlik etti. Stat çevresinde yaşanan yoğun trafik nedeniyle tribünler maçın başlamasına kısa bir süre kala doldu.

YUNUS AKGÜN'E 100. MAÇ PLAKETİ

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Yunus Akgün'e plaket verildi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile deplasmanda yapılan maçta "Dalya" diyen Yunus'a müsabaka öncesinde başkan Dursun Özbek tarafından plaket takdim edildi.