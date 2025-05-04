Bodrum’a yakın markaj

Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçen Sipay Bodrum FK, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Ege ekibinin genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'a, eski takımı Kocaelispor talip oldu. Bu sezon Kocaelispor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Bodrum FK'nın eski teknik direktörü İsmet Taşdemir, yerel bir televizyon kanalına 23 yaşındaki futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taşdemir, Gökdeniz'i devre arasında kadrolarına katmak istediklerini ancak transferi gerçekleştiremediklerini belirtti. Genç futbolcunun sezon sonunda da yeşil-siyahlıların transfer gündeminde olduğunun sinyalini verdi. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Marmara ekibinin, yaz transfer döneminde Gökdeniz için yeniden devreye girmesi bekleniyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 2001 doğumlu forvet, bu sezon Muğla temsilcisinde 29 Süper Lig maçında gol sevinci yaşamadı.

KULÜBEYE HAPSOLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 5 mücadelede 4 kez ağları sarsıp, 1 asist yaptı. Gökdeniz son haftalarda hücum rotasyonunda Taulant Seferi, Jonathan Okita, Enis Bardhi ve Fredy'nin gerisinde kaldı. Son 8 karşılaşmanın sadece 1'ine ilk onbirde başlayan Gökdeniz Bayrakdar, 7 mücadelede oyuna sonradan girdi. Ancak bekleneni veremedi.

TAKIMIN DEMİRBAŞI ALİ

Yeşil-Beyazlılarda bu sezon Arlind Ajeti ile savunmada iyi bir ikili oluşturan Ali Aytemur, son 2 sezon takımın vazgeçilmezi oldu. 31 resmi karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ali, takımın en çok süre alan oyuncusu oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Bodrum FK'yı bu sezon çalıştıran İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in vazgeçilmezi oldu. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da 34 müsabakada forma giyerek bu sıralamada 3. sırada yer aldı. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek 1996 doğumlu futbolcunun Muğla ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Ege temsilcisindeki 3. sezonunu tamamlayan Ali, daha önce İnegölspor, Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor, Silivrispor ve Hekimoğlu Trabzon'da da forma giydi.