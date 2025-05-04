Denizlili para okçu Türkiye Şampiyonu

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un başarılı para okçusu Abdullah Yorulmaz, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 28-29 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen organizasyonda sergilediği üstün performansı ile Türkiye Kupası Şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. Şampiyonluğun ardından gözler şimdi 12-18 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan milli takım kampı ve seçmelerine çevrildi. Milli takım aday kadrosuna çağrılan 6 sporcu arasında yer alan Abdullah Yorulmaz, kamp boyunca yapılacak performans değerlendirmeleriyle belirlenecek 2 kişilik kadroya girmeyi hedefliyor.