Göztepe potada Etimesgut’u devirdi

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 6'lı final mücadelesinde Göztepe Spor Kulübü evinde konuk ettiği Etimesgut Basketbol'u 82-69'luk skorla mağlup etti. Oynadığı son maçta İstiklal Spor'a 78-75 kaybeden sarı-kırmızılılar, dün Başken ekibine geçit vermedi. İzmir temsilcisi aldığı 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturmayı başardı. İlk çeyreği 27-26, ikinci periyodu 49-39 yenen Göztepe, üçüncü çeyreği 68-54 önde geçerken, parkeden de 82-69 üstün ayrıldı. 100. yılında şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar bitime 1 maç kala çok kritik bir galibiyeti hanesine yazdırdı. İzmir temsilcisi son karşılaşmada 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda Eskişehir Birey ile karşı karşıya gelecek.