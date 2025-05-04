Kara Kartal’a golcü Viking

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncülük yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdürüyor. Birçok yıldız golcüyü gündemine alan Kara Kartal, son olarak Danimarka ekibi Brondby forması giyen Mathias Kvistgaarden'i listesine ekledi. Brondby'de yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu sezon sonunda büyük bir transfer yapmanın eşiğinde. Beşiktaş da genç golcüyle ilgilenen takımlar arasında gösteriliyor. Performansı Danimarka sınırlarını aşan Viking'in birçok kulüp şimdiden peşinde. Tipqbladet gazetesine göre Beşiktaş dışında Celtic ve Frankfurt da oyuncunun profiline ilgi duyuyor.

AVRUPA PEŞİNE DÜŞTÜ

Hızlı, teknik, gol duygusu yüksek ve hala gelişime açık bir oyuncu olması taliplerini heveslendiriyor. Brondby'nin yetenekli golcüsünü elinden alabilmek için 13 milyon Euro bonservis bedeli beklendiği belirtiliyor. Siyah-beyazlı yönetim, Kvistgaarden'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Southampton'dan eski Trabzonsporlu oyuncu Paul Onuachu'yu da listesinde bulunduruyor.