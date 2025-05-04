Karşıyaka’dan yakın takip

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ve teknik ekibi, Play-Off yarı finalindeki olası rakiplerinden Muşspor-Kütahyaspor maçını yerinde izleyecek. Yıldırım ve kurmayları, bugün Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tribünde yer alarak iki takımı da analiz etme fırsatı bulacak. Yeşil-kırmızılılar normal sezonda Muşspor'u evinde 2-1 yenip, deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Kütahyaspor ile evinde berabere kalıp, dış sahada 3-2 mağlup olmuştu. İki takım rövanşı 9 Mayıs'ta Muş'ta oynayacak ve tur atlayan taraf Play-Off yarı finalinde Karşıyaka'nın rakibi olacak. Play-Off yarı final mücadeleleri 15-19 Mayıs tarihlerinde iki ayak şeklinde oynanacak. Kazanan takım 2. Grup'tan gelen ekiple 2. Lig biletini kapmak için finalde kapışacak.