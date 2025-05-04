Menemen çok mutlu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off'a adını yazdıran Menemen FK taraftarı önünde konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-2 yenerek sezonu 4. sırada tamamladı ve Play-Off'ta ev sahibi avantajını aldı. Müsabakaya hızlı başlayan İzmir temsilcisi 5. dakikada genç futbolcusu Emirhan Arkutcu'nun kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertlilerde 12. dakikada sahneye çıkan Seçim Can Koç farkı ikiye çıkardı: 2-0. Karşılaşmada ilk yarı İzmir ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında skoru korumakta zorlanan Menemen FK, 65. dakikada Fatih Bektaş'ın golüne engel olamadı: 2-1.

RAKİBİ VANSPOR FK OLDU

69. dakikada ise Bilal'in golüyle skora denge geldi: 2-2. 88. dakikada sahneye tekrar çıkan Seçim Can maçın skorunu belirledi: 3-2. Sezonu 4. sırada bitiren İzmir ekibi Play-Off için ev sahibi avantajını elde ederken, rakibi Vanspor FK oldu.