Sergen Yalçın Almanya’ya doğru

Almanya Bundesliga'da yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Wolfsburg sürpriz bir ismi de listesine aldı. Alman ekibinin bir numaralı hedefinin Bo Henriksen olduğu ifade edildi. Ancak Danimarkalı çalıştırıcı 2027'e kadar Mainz ile sözleşme yeniledi. Henriksen dışında Wolfsburg'un teknik direktör adayları arasında Türkiye'den Sergen Yalçın da var. Son dönemde gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan Sergen Yalçın'ın Wolfsburg'un hedefleri arasında yer aldığı öğrenildi. Alman ekibinin Sergen Yalçın dahil diğer alternatifleri ise Alexander Blessin (FC St. Pauli), Jacob Neestrup (FC Kopenhag) ve Brian Priske (en son Feyenoord Rotterdam) olarak dikkat çekiyor. Son olarak Antalya'da çalışan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.