Tire’de deprem

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ligi 5. sırada bitirerek Play-Off'a kalan ancak Silivrispor'a penaltı atışlarında yenilerek gözünü gelecek sezona çeviren Tire 2021 FK'da başkan Hüma Yüksel'in sürpriz bir kararla gece yarısı sosyal medya üzerinden başkanlığı bırakacağını açıklaması adeta deprem etkisi yarattı. Görev süresi boyunca şeffaflık, sürdürülebilirlik ve sportif başarı ilkeleriyle hareket ettiğini vurgulayan Yüksel, kulübün Bölgesel Amatör Lig Şampiyonluğu yaşadığını ve 3. Lig'de Play-Off oynama başarısı gösterdiğini hatırlattı. Tire 2021 FK'nın yalnızca saha performansıyla değil, kurumsal yapısıyla da Türkiye genelinde saygın bir kulüp ve güçlü bir spor markası haline geldiğini belirten Yüksel, kulübün daha ileriye taşınması için gerekli olan şehir desteğinin yeterince sağlanamaması nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

CAMİAYA VEDA VE TEŞEKKÜR ETTİ

Yüksel, açıklamasında yönetim kurulu üyelerine, teknik ekibe, futbolculara, kulüp personeline teşekkürlerini iletirken, görev süresi boyunca edindiği tecrübelerin kendisi için unutulmaz birer gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Kulübün geleceğine dair umutlu mesajlar da veren başkan Hüma Yüksel, Tire 2021 FK'nın yükselişinin devam edeceğini belirterek, "En doğru adımların atılacağına yürekten inanıyorum" dedi. Camianın önde gelen isimlerinin Yüksel'i kararından vazgeçirmek için harekete geçtiği de ifade edildi