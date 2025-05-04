Trabzon’un borcu 5 milyar lira

Trabzonspor'un 58. Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda dün gerçekleştirildi. Kulübün mali tablosu da üyelerle paylaşılırken kulübün net borcunun 5 milyar 323 milyon lira olduğu açıklandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da, mali ve yatırım projelerine dair genel kurula bilgiler verdi. Doğan, "Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Fatih Tekke geldikten sonra bence çok başarılı bir süreç götürüyor. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

KARTAL ARAZİSİNDE 2 PROJE

İstanbul'da Kartal arazisini 30 yıllığına Trabzon'a kazandırdıklarını da açıklayan Doğan, "Biz burada otel ve altında AVM planlıyoruz. Buradan yıllık 12 ile 15 milyon Euro bir gelir bekliyoruz. Akyazı'da yani stadımızın hemen yanındaki arazide 180 dönüm arazinin tahsisi Trabzonspor'a yapıldı. Bunun tapuları da alınmıştır. Burada iki tane proje var. Burada da iki proje planlıyoruz. Benim aklımdan geçen buraları satmadan Trabzonspor'a gelir getirecek kalıcı hale getirmek" dedi.