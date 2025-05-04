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Vakıfbank’ın final hayali suya düştü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Vakıfbank’ın final hayali suya düştü

Avrupa'nın voleybolda kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan ve bu sene İstanbul'da düzenlenen 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'da Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşan Vakıfbank maçtan 3-0 mağlubiyetle ayrılarak final şansını yitirdi. Scandicci karşısında etkili savunma yapamayan Vakıfbank ilk seti 25-12 geride tamamladı. 2. seti başından itibaren geride götüren temsilcimiz set sonunda özellikle Markova'nın sayılarıyla toparlanmaya çalışsa da bu seti 25-19 geride tamamladı. Son seti de 25-21 kaybeden temsilcimiz maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Vakıfbank bugün oynanacak üçüncülük maçında 16.00'da Numia Vero Volley Milano ile karşılaşacak. Scandicci ise Carraro Imoco Conegliano ile 19.00'da final maçına çıkacak.

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