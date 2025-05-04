Yedinci etap Viviani’nin

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) yedinci etabını, Lotto takımından İtalyan sporcu Elia Viviani kazandı. Selçuk-Çeşme arasındaki etapta bisikletçiler, 144.2 kilometre pedal çevirdi. TUR 2025'in yedinci etabını 36 yaşındaki Viviani, oldukça çekişmeli geçen ve toplu finişe sahne olan parkuru 3 saat 22 dakika 4 saniyeyle birinci sırada bitirdi. Etapta Uno-X Mobility takımından Norveçli bisikletçi Alexander Kristoff ikinci, Wagner Bazin WB takımından İtalyan sporcu Davide Persico ise üçüncü sırayı aldı.

İŞTE BUGÜN KAPANACAK YOLLAR

İzmir'de bugün düzenlenecek olan etap nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bazı ESHOT ve tramvay hatlarının sefer saatlerinde de değişiklik yaşanacak. İşte trafiğe kapanacak yollar: Çeşme, Urla, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçe sınırlarından geçecek şekilde yapılacak 8. Çeşme-İzmir etabında Çeşme Kalesi önünden itibaren-2001 Sk.-Çeşme Asfaltı Cad.-Çeşme Yolu Cad.-İçmeler Cad.-Nuri Özbek Cad.- Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cad.-Özbekyolu Cad.-Özbek Cad.-Koca Dere Yolu Sk.-16/3 Sk.-Harbiye Cad.-Yalı Cad.-İskele Cad.-Neyzen Tevfik Cad.-Mareşal Fevzi Çakmak Blv.- Mithatpaşa Cad.-Mustafa Kemal Sahil Blv. Çeşme Otoyol yan yolu-Mustafa Kemal Sahil Blv.-Fevzipaşa Blv.-Anafartalar Cad.-9 Eylül Meydanı-Mürselpaşa Blv.-Altınyol-Anadolu Cad.-Yalı Blv.-Bostanlı İskele önü bitiş.