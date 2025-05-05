Rüzgar gibi geçti... İzmir’deki ödül töreninde büyük coşku

ANTALYA'DA 27 Nisan'da başlayan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün Çeşme-İzmir etabıyla sona erirken heyecan tavan yaptı. Turun dördüncü günü Kraliçe Etabı olan Marmaris-Akyaka'yı kazanarak büyük bir avantaj yakalayan 37 yaşındaki Wout Poels, toplamda 23 saat 44 dakika 52 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. Hollandalı bisikletçi TUR 2025'in şampiyonu olarak turkuaz mayonun da sahibi oldu. TUR 2025'i XDS Astana takımından Ekvadorlu Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL ekibinden Kolombiyalı Guillermo Juan Martinez üçüncü tamamladı.

TUR 2025'in sekizinci ve dünkü son etabını ise XDS Astana takımından Matteo Malucelli kazandı. Malucelli, Çeşme-İzmir arasındaki 108,7 kilometrelik parkuru 2 saat 23 dakika 26 saniyeyle birinci sırada bitirdi. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu kazandı. Takımlarda ise İspanya'dan Caja Rural Seguros RGA ekip olarak birinci oldu. Türk sporculardan genel klasmanda en iyi dereceyi Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay 64. sırada yer alarak elde etti.

ÖDÜL TÖRENİNDE BÜYÜK COŞKU

İZMIR'DE Bostanlı İskelesi'nden gerçekleştirilen finişin ardından ödül töreni yapıldı. TUR 2025'in genel klasman birincisi olan Poels'a kupasını ve turkuaz mayosunu İzmir Valisi Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti. Ödül töreninde dereceye giren diğer sporculara ise ödüllerini AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.