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Fethiye’de yağlı güreşe yoğun ilgi

ERDOĞAN CANKUŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Fethiye’de yağlı güreşe yoğun ilgi
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Mustafa Kiremitli yağlı güreşlerinin başpehlivanlığını Ankara Keçiörengücü kulübü pehlivanlarından Feyzullah Aktürk kazandı. Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında merhum Karaçulha eski belde belediye başkanlarından Mustafa Kiremitli'nin anısına düzenlenen organizasyona 67'si başpehlivan olmak üzere 1013 güreşçi katıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, güreşlere yoğun ilginin olduğunu belirterek "Bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi. Güreşleri yaklaşık 25 bin kişi izledi.
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