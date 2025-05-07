Birinci Lig’de kader haftası

TRENDYOL 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından küme düşen üçüncü ekip Şanlıurfaspor olurken, gözler 2. Lig'e gerileyecek son ekibe çevrildi. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı ligden düşecek dördüncü takımın netleşeceği son haftada kümede kalma yarışı adeta nefesleri kesecek. Ankaragücü, Manisa FK ve Sakaryaspor arasında geçecek lige tutunma mücadelesi, cumartesi günü oynanacak son maçların ardından netlik kazanacak. Manisa FK 45 puanla 17'nci sırada yer alırken, yine 45 puanlı Ankaragücü 16'ıncı ve 48 puanlı Sakarya ekibi ise 15'inci sırada yer alıyor. Sakaryaspor evinde Erokspor'la, Ankaragücü içerde Amed'le ve Manisa FK gurbette Ümraniye ile kozlarını paylaşacak.