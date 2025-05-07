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Fethiye’de sportif direktör Baytaroğlu

ERDOĞAN CANKUŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Fethiye’de sportif direktör Baytaroğlu
Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2024-2025 sezonunu 43 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Fethiyespor, sportif direktörlük için Murat Baytaroğlu ile anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu yapılanmasında kulübümüz daha önce Eyüpspor, Pazarspor, Göztepe, Gaziantep FK, Kırklarelispor, Edirnespor ve Iğdır FK kulüplerinde görev yapan Murat Baytaroğlu ile sportif direktör olarak anlaşma sağlamıştır. Kendisi ve kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz" denildi.
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