Kaf-Kaf’ta Miray gitti

KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da ayrılıklar sürüyor. İzmir temsilcisinde takıma veda eden 6'ncı voleybolcu Miray Gözübüyük oldu. Yeşil-kırmızılı kulüp 21 yaşındaki smaçörle ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun" ifadelerine yer verdi. Karşıyaka'da daha önce İklimya Demir, Dilara Gedikoğlu, İlarya Zararsız, Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile yollar ayrılmıştı.