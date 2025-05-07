Krallar Ege’den

İkinci ve Üçüncü Lig'de normal sezon tamamlanırken, Ege kulüplerinin forvetleri gol krallığı yarışına damga vurdu. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928'in yıldızı Yasin Öztekin ve 3. Lig 2. Grup ekibi Tire 2021'in forveti Murat Elkatmış gol krallığında zirvede yer aldı. Sarı-lacivertlilerin 38 yaşındaki forveti Yasin, attığı 19 golle Ankara Demirsporlu Güney Tutcuoğlu ve Sarıyerli Kemal Rüzgar ile birlikte 2. Lig'in en skorer ismi oldu. Yasin, ayrıca kariyerinin de en golcü sezonunu geçirmeyi başardı.

MURAT TİRE'DE PATLADI

Başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig'de Trabzon, Göztepe, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyes ve Sivas'ta da forma giyen tecrübeli futbolcu, en verimli senesini Buca'da geçirse de takımı sezonu iddiasız kapattı. Bucaspor 1928 ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Yasin'in kariyerine sarı-lacivertlilerle devam edip etmeyeceği ise belirsiz.

Yasin, G.Saray'da 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Tire 2021 ile 29 lig maçında 16 kez ağları sarsan Murat Elkatmış da 3. Lig 2. Grup'un en golcü ismi oldu. Murat, takımını Play-Off'a taşısa da ilk turda Silivrispor'a penaltılarla elenmekten kurtulamadı. Menemen altyapısından yetiştikten sonra birçok kulüpte top koşturan, bu sezon Tire'de asıl patlamasını yapan 24 yaşındaki hücumcunun İzmir ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.

KIL PAYI KAÇIRDILAR

Ege'den 2 forvet gol krallığını elde ederken, 2 oyuncu da zirveye çıkmayı 1'er golle kaybetti. 3. Lig 1. Grup'ta 14 defa fileleri havalandıran Karşıyaka forması giyen İshak Kurt, Düzcesporlu Berkay Ekici'nin 1 gol gerisinde 2. sırada yarışı kapattı. Ligin ilk yarısında 3 golde kalan İshak, ikinci devrede gerçek performansını gösterse de zirveye çıkmayı başaramadı. Son 2 sezon 3. Lig'de gol kralı olan deneyimli futbolcu, bu sezon yarışı 1 golle kaçırmış oldu. 3. Grup'ta ise Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç yıldız adayı Ali Habeşoğlu 18 gol atmasına rağmen, 19 defa ağları sarsan 52 Ordusporlu Emre Gemici'yi geçemedi ve gol krallığı yarışını 2. basamakta tamamladı. 21 yaşındaki futbolcu, takımı Ayvalıkgücü ile Play-Off'ta başarılı olmaya çalışacak.