Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Süper Lig’de

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları'nda büyük bir başarıya imza atan Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı. 16 üniversitenin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda sergilediği performansla dikkat çeken İzmir ekibi, turnuva boyunca oyun disiplini, takım ruhu ve mücadeleci kimliğiyle öne çıktı. Takım, yeni sezonda TÜSF'nin en üst düzey ligi olan Üniversiteler Basketbol Süper Ligi'nde boy gösterecek. Akademik ve sportif başarıyı bir arada sürdüren Yaşar Üniversitesi, Süper Lig'de İzmir'i ve üniversite camiasını gururla temsil edecek.