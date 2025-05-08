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Altay’da kongrenin tarihi belli

Üçüncü Lig’e düşen siyah-beyazlılar, 21-28 Mayıs tarihlerinde olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’da kongrenin tarihi belli

Üçüncü Lig'e bir milyar TL'ye yakın borç yüküyle düşen Altay'da yönetim olağan genel kurul tarihini açıkladı. Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral'ın yeniden aday olmayacağı kongrenin tarihi 21 Mayıs Çarşamba günü olarak belirlenirken, ilk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa siyah-beyazlıların yeni yönetimi 28 Mayıs Çarşamba günü belirlenecek. Yakın zamanda Kulübe yatırımcı olarak talip olduktan sonra anlaşma sağlanamayan Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından başkan adaylığını açıklasa da henüz kulübe üye dahi olmadığı belirtildi.

TAM BİR SESSİZLİK HAKİM

SON kongrede Süleyman Özkaral'la girdiği başkanlık yarışını kaybeden Erdal Kırtaş'ın da yeniden hazırlık yaptığı kulislerde konuşuluyor. Ancak şu ana kadar siyah-beyazlı camiadan, olağan genel kurulda kulüp yönetimini devralmak adına henüz resmi bir açıklama veya bir hamle gelmedi.

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