Bodrum’dan çıkarma

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Bodrum FK'da taraftar Sivas'a göç edecek. Muğla temsilcisi, 11 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı kritik Sivasspor karşılaşmasına çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı yönetim de zorlu 90 dakikada taraftar desteğini en üst seviyeye çıkarmak için harekete geçti. Bodrum FK yönetimi, Sivas deplasmanına otobüs kaldırmak için yoğun çaba harcıyor. Kurmayların gidiş-dönüş ulaşım ve organizasyon detayları için yerel dernekler ve taraftar gruplarıyla koordineli bir şekilde çalıştığı öğrenildi.

ORGANİZASYONA İLGİ YOĞUN

Taraftarların ciddi olarak organize olduğu ve deplasman yolculuğuna büyük ilgi gösterildiği belirtiliyor. Taraftar grupları sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla herkesi bu önemli maçta takımlarına destek vermeye davet etti. Ayrıca iş insanlarının ve yerel belediyelerin de bu organizasyona destek sunacağı ifade ediliyor.