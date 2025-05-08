Fener için flaş iddia

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'in olası bir seçim ve göreve gelmesi halinde sarı-lacivertlilerin geleceğine yönelik çalışmalarına start verdiği öğrenildi. Kutlualp'in öncelikli hedefinin Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmak olacağı öne sürülürken futbol takımı ile ilgili flaş hamleler planladığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe'de daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapmış olan Aykut Kocaman ile bir görüşme yapmayı ve CEO olarak futbolun başına getirilmesinin planlar arasında olduğu iddia edildi.

TEKNİK TRAFİK YAŞANABİLİR

Kutlualp'in teknik direktör listesinin ise hayli kabarık olduğu ve Joachim Löw, Xavi, Marco Rose ve Roger Schmidt gibi üst düzey teknik adamlarla görüşmelere başladığı konuşuluyor. Bu teknik adamlardan olumlu yanıt aldığı ileri sürülen Kutlualp'in takım kadrosunda da yıldız isimlere yönelmeyi hedeflediği kaydedildi. Kutlualp, kulüpte yönetici olarak görev yaptığı dönemde Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi isimlerin sarı-lacivertli ekibe kazandırılmasında önemli rol oynamıştı.