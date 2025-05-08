Göz-Göz’de Arıbo trafiği

Trendyol Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Avrupa hedefini sürdüren Göztepe, yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sarıkırmızılı ekip, orta saha hattına kaliteli bir takviye yapmak için İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Joe Aribo'yu transfer listesine aldı. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, hem tecrübesi hem de çok yönlülüğüyle Göztepe'nin teknik heyetinin ilgisini çektiği öğrenildi. Kariyerinde Rangers ve Charlton Athletic gibi kulüplerin formasını da giyen Aribo, son üç sezondur Southampton kadrosunda yer alıyor. Kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferi için görüşmelerin başladığı bildirildi.

TAKAS FORMULÜ DEVREYE GİRDİ

Southampton cephesinin Aribo için yaklaşık 5 milyon pound bonservis bedeli talep ettiği iddia edilirken, bu rakam fazla gelince Göztepe yönetimini alternatif çözümler aramaya yöneltti. İzmir temsilcisi, bu doğrultuda genç stoper oyuncusu Taha Altıkardeş'i teklifin içine dahil ederek bir takas formülü önerdi. Göztepe'nin önerisinin, takas artı bir miktar bonservis ücreti içerdiği belirtildi. Göztepe, transferi gerçekleştirerek orta sahadaki oyun kalitesini ve derinliğini artırmayı hedefliyor.