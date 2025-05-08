Kartal’a yeni golcü

Beşiktaş, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için hazırlıklarına başlarken hücum hattı için Premier Lig'de Everton forması giyen Dominic Calvert- Lewin'i gündemine aldığı iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin, sezonun sonunda sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen İngiliz oyuncuya resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu sezon 23 maçta 3 gol, 2 asist yapan 28 yaşındaki oyuncu, Everton formasıyla çıktığı 270 maçta 71 gol, 20 asist üretti. Dominic Calvert- Lewin'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.