KSK hareketli

Nesine 3'üncü Lig'de Play-Off, Basketbol Süper Ligi'nde de kurtuluş yarışında son haftalara bilenen İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka hareketli günlerden geçiyor. Yeşil-kırmızılılarda basketbol takımına Yaşar Ailesi ve Danışma Kurulu'nun desteğiyle yapılan maaş ödemelerinin ardından alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe Play- Off öncesi ihtar çeken futbolculara da hakedişleri Folkart Yapı'nın sponsorluğu, başkan İlker Ergüllü, eski başkan Azat Yeşil ve şube eski başkanı Ayhan Gültekin'in mali katkısıyla yatırıldı. Futbol takımına toplam 7,7 milyon TL civarında ödeme gerçekleştirilip Play-Off öncesi moral aşılandı.

KAMPANYAYA ERGÜLLÜ DESTEĞİ

Karşıyaka'da futbolda şampiyonluk için Çarşı Grubu ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin başlattığı şampiyonluk primi kampanyasına Başkan İlker Ergüllü de destek verdi. Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, taraftarların kampanyasına 1 milyon 912 TL bağış yaptı. Başkan İlker Ergüllü'nün taraftar olarak yaptığı destek sonrası kampanyada 6 milyon 802 bin TL prim sözü toplanmış oldu. Yeşilkırmızılılarda yönetim de Play-Off'tan 7 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkıldığı takdirde takıma ekstra dev şampiyonluk primi açıklayacak.

29 MAYIS'TA KONGRE YAPILACAK

Karşıyaka'da olağan mali genel kurulun tarihi de 29 Mayıs Perşembe olarak belirlendi. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki mali kongreye seçim maddesi eklenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen yıl haziran ayında yeniden başkan seçilen, kulüpteki kriz döneminde aralık ayındaki olağanüstü genel kurulda ise yönetimin kayyuma kalmaması için son anda karma bir listeyle görevi tekrar kabul eden İlker Ergüllü'nün kongrede aday olması bekleniyor.

ERGÜLLÜ'DEN TFF'YE CEZA ZİYARETİ

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe deplasmanı için gittiği İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren ziyarette Ergüllü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun ligde 26 Nisan'da oynanan Bursaspor maçının ardından kulübe kestiği 2 maçlık seyircisiz oynama cezasının ertelenmesini talep ettiği kaydedildi. Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü'nün, seyircisiz oynama cezasının Play-Off'ta çekilmemesi ve yeni sezona yansıtılması için temaslarda bulunduğu öğrenildi.