Yola devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Bu sezon derbi performanslarının kabul edilemez olduğunu belirten Koç, "Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu'nda söylediğimiz noktadayız, görevimize devam ediyoruz. Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Ben tribünde olsaydım yönetime destek olurdum. Fenerbahçe bu sarmaldan çıkmak zorunda. İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası yapılıyor. Demokratik haktır, saygı duyuyorum" dedi.

MOURINHO 36 MİLYONU REDDETTİ

Jose Mourinho'nun kredisinin taraftarın gözünde kendilerinden daha fazla olduğunu da ifade eden Koç, "Ben Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde Mourinho'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Devre arasında Mourinho'ya iki yıl için 36 milyon euroluk teklif geldi, kabul etmedi. Ben inanıyorum, Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Skriniar seviyesinde 4 'top class' oyuncu almak istiyoruz. Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden bu sayı 5-6 olabilir. Gelecek sezon daha kuvvetlisini kuracağız" diye konuştu.

OSIMHEN BİZE TEKLİF EDİLMEDİ

Osimhen transferine de değinen Ali Koç, "Osimhen bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Aranbistan'a gidecekti, Napoli başkanı son anda fiyat artırınca o transfer olmadı. Ardından G.Saray'a geldi" ifadelerini kullandı.