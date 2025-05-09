Altınordu’nun Serhat ve Sami’si var

Altınordu'nun TFF 2. Lig'de dün Adana 01 FK ile oynadığı Play-off turu maçında kaleci Serhat Öztaşdelen, yaptığı kurtarışların yanı sıra penaltı kurtarışlarıyla futbol kamuoyundan geçerli not aldı. Adana 01 FK maçında 4 topu çıkaran başarılı kaleci, seri penaltı atışlarında da iki penaltı kurtararak Altınordu'nun üst tura çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

Altınordu forması altında 4 sezonda 63 maç oynayan genç kaleci, bu sezon şu ana kadar 32 lig ve bir play-off maçında 11 maçta kalesini gole kapattı.

Bu sezon Altınordu'nun kalesinde adeta devleşen 20 yaşındaki eldiven, şu ana kadar oynanan maçlarda kalesinde 33 gol görürken, oynanan maçlarda net 68 kurtarışa imza attı.

Genç milli takımlarımızda forma giyen oyuncu, bu sezon U20 Milli Takımımızda da forma giydi.

SAMİ SATILMIŞ, DALYA PEŞİNDE

Altınordu'da son iki yıla damgasını vuran bir başka isim ise Sami Satılmış oldu. Sezona muhteşem bir başlangıçla 7 gol ve 3 asist yapan 21 yaşındaki milli futbolcu, U21 Milli Takım kampında yaşadığı sakatlık sürecinin ardından formasından uzak kalmıştı. İyileşmesiyle beraber tekrar A Takıma dönen Sami Satılmış, ligde oynanan maçlar ve Adana 01 FK maçında ortaya koyduğu futbolla göz doldurdu. 2020-2021 sezonunda yükseldiği A Takımda şu ana kadar toplam 99 maç oynayan başarılı futbolcu, Altınordu'nun 12 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Kastamonuspor ile oynayacağı Play-off turu ikinci maçında forma giymesi halinde Altınordu forması altında 100. Resmi maçına çıkacak.

ALTINORDU, ADANA'DAN TURLA DÖNDÜ

Nesine TFF 2. Lig'de sezonu play-off grubunda tamamlayan Altınordu, deplasmanda Adana FK karşısında normal süresi ve uzatmaları 2-2 berabere biten karşılaşmada iki kez, penaltı atışlarında da bir kez geriye düşmesine rağmen penaltılar sonucunda sahadan 5-3 galibiyetle ayrılarak bir üt tura çıktı. İzmir ekibinde alınan bu galibiyetin ardından futbolcular soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Günü izinli geçiren Altınordulu futbolcular, yarın yapacakları çalışma ile Play-off 2. Turu'nda Kastamonuspor ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başlayacak.