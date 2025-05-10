Altay’da Özkaral iddiaları yalanladı

Nesine 3. Lig'e düşen Altay'da şirketleşme komisyonunun bir yatırımcı ile protokol imzaladığının iddia edilmesi üzerine Başkan Süleyman Özkaral yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Genel kurul sürecinde ortaya atılan bu iddiaların kulübe zarar verdiğini dile getiren Özkaral, "Bazı kişilerin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu asılsız spekülasyonlar kulübümüz hakkında yanlış düşünceler gelişmesine sebep olmaktadır. Kulübümüzün devri söz konusu olmadığı gibi, potansiyeli yatırımcı adaylarının yanlış yönlendirilmesine sebep olmaktadır. Asılsız söylentilerin dikkate alınmamasını rica ederiz" dedi. Altay'da şirketleşme komisyonunun İzmir'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezi firmasıyla görüşmeler sürdürdüğü iddia edildi. Bu firmayla yakın ilişkileri olan farklı bir sektördeki bir iş insanının 28 Mayıs'taki kongrede başkanlığa aday olmayı düşündüğü gelen haberler arasında.