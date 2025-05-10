Beşiktaş’a Alman golcü

Zirve yarışından erken kopan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarına başladı. Immobile ile devam etmeyecek olan Kartal, önceliği forvete verdi. Alman basını, Beşiktaş'ın Werder Bremen'den ayrılacak olan Marvin Ducksch ile temasa gectiğini yazdı. Kicker, 31 yaşındaki Alman futbolcunun Beşiktaş dışında Panathinaikos'tan da teklif aldığını ileri sürdü. Bu sezon 34 maçta 8 gol atıp, 10 asist yapan Ducksch, geçen sezon Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi, "Birkaç Euro için Avrupa'dan ayrılmam" diye kabul etmemişti. 2021'de Hannover 96'dan 4 milyon Euro bonservis karşılığında alınan Ducksch'ın şu anda piyasa değeri 7.5 milyon Euro.

TRABZONSPOR'DA İSTİYOR

İstikrarı ve yüksek performansı nedeniyle Solskjaer de Ducksch'ı istiyor. Bu arada Trabzonspor'un da Alman golcüyü istediği öne sürüldü. Bordo-mavililerin kiralık olarak oynayan Simon Banza yerine tecrübeli ismi istediği öğrenildi.