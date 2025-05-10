Derbi Aslan'ın!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında galibiyet özlemini sonlandıramadı. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Rakipleri önünde çıktığı son 9 müsabakada 8 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Trabzonspor'un galibiyet hasreti 553 güne çıktı. SON 9 KARŞILAŞMA



Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.



Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, bu akşam da sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenildi.