Göz-Göz kolları sıvadı

Süper Lig ekibi Göztepe iç transfer çalışmalarına erken başladı. Takımın en istikrarlı ismi Brezilyalı stoper Heliton'un sözleşmesini uzatan Göz-Göz, gelecek dönemin kadrosunu şekillendirmek için düğmeye bastı.

Juan Silva

Doğan Erdoğan

Ogün Bayrak

İzmir ekibinde 5'i kiralık olmak üzere, toplam 14 futbolcunun sözleşme süresi 30 Haziran 2025 itibariyle tamamlanacak. Göz-Göz, Koray Günter'i İtalyan ekibi Hellas Verona, Isaac Solet'i Bulgar kulübü Slavia Sofya, Victor Hugo'yu Brezilya takımı Flamengo, Juan ve Matsuki'yi, İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Southampton'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı. Solet'nin sakatlığının durumuna göre karar verecek yönetim, Juan ve Matsuki'nin performanslarından hayli memnun.

ROMULO'YU TAKIMDA TUTTU

Kiralık oyuncuların yanı sıra Lasse Nielsen, İsmail Köybaşı, Nazım Sangare, Ahmet Ildız, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Emircan Seçgin, Ogün Bayrak ve Djalma Silva, haziran sonuna kadar Göztepe ile anlaşmazsa serbest kalma hakkına sahip olacak. Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un vereceği rapora göre kiralık ve sözleşmesi sona eren oyuncuların İzmir'deki geleceği belli olacak. Kurmaylar, daha önce de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan golcü Romulo Cardoso'nun kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmıştı.

STOİLOV'DAN REHAVET UYARISI

Ligde yarın ligden düşmesi kesinleşen Hatay ile oynayacak olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov öğrencilerini uyardı. Önceki hafta yine küme düşen Adana Demirspor karşısında 2-0 öne geçtikten sonra rehavet nedeniyle kalesinde bir gol gören Göz-Göz'de, Bulgar teknik adam rehavet uyarısı yaptı. Hatay karşısında işleri sıkı tutmak zorunda olduklarını oyuncularına aktaran Bulgar hoca, ilk yarıdan rakibi çözme konusunda planlar yapıyor.