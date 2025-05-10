Göztepe’den potada çok önemli galibiyet

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Final Grubu 9. maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Eskişehir Birey'i 44-61'lik skorla devirdi. İzmir temsilcisi ilk periyodu 14-8 geride kapatırken, ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla soyunma odasına 21-30 önde gitti. İyi oyununu üçüncü çeyrekte de sürdürmeyi başaran sarı-kırmızılılar son periyoda da 22-46'lık üstünlükle gitmeyi bildi. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de rakibine fırsat vermeyen Göztepe, sahadan 44-61'lik skorla üstün ayrıldı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 6 galibiyete ulaşırken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.