İsmail Kartal köpürdü

İran Ligi'nin 29. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, deplasmanda Kheybar'ı 2-1 yenerken maç sonu yaşanan olaylar mücadelenin önüne geçti. Persepolis'in kulüp direktörü Afshin Pirovani, rakip takım personelinden birinin fiziksel saldırısına uğradı. Maçın ardından İsmail Kartal, "Pirovani'ye rakip takım görevlisi yumruk attı, gözüne geldi. Bu, futbolun ruhuna aykırı. Futbol böyle ilerlemez" diyerek tepkisini dile getirdi. Kartal son olarak, oyunculara yönelik tavırlara tepki gösterdikten sonra salonu terk etti.