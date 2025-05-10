Süper lig’de derbi ateşi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde geride kalan 32 maçta 83 puanla takipçisi Fenerbahçe'ye fark atan Galatasaray kazanıp, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, 10'ar beraberlik ve yenilgi ile 46 puanla 8. sırada konumlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde de Galatasaray ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, evinde Aslan'ı yenerek Avrupa hedefi için üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

ASLAN TAM KADRO

Konuk sarı-kırmızılı ekipte, müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor maçına tam kadro çıkacak. Trabzon'da ise eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in bugün forma giymesi beklenmiyor. İki takım, bugünkü müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep'te final maçına çıkacak.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Papara Park Stadı bugün büyük bir şölene ev sahipliği yapacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki bugünkü karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak. 2 bin konuk sarıkırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek. Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Bordomavililer, rakipleri karşısında 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk galibiyetini bugün almak istiyor.

GİZLİ GOLCÜ TORREİRA

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor. Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 7 resmi maçın 5'inde fileleri havalandırdı. Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK, ikas Eyüpspor ve Net Global Sivasspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında da skorer kimliğini sürdürmeye çalışacak.