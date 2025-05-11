Kritik Pazar

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Ege ekipleri Göztepe ve Bodrum FK, bugün birbirinden kritik karşılaşmalarda ter dökecek. Avrupa hedefini sürdüren sarı-kırmızılılar, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönetiminde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Isaac Solet, Kuryu Matsuki ve Doğan Erdoğan, sol bek Djalma Silav ile forvet Juan müsbakada forma giyemeyecek. Bodrum ise Sivas'ta adeta kader sınavına çıkacak. 34 puanla düşme hattında yer alan Muğla ekibi, kümede kalma yolunda en önemli rakiplerinden Sivasspor'la hayati bir karşılaşma oynayacak. 4 Eylül Stadı'nda Ümit Öztürk yöneteceği maçın başlama düdüğü16.00'da çalacak. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren Celustka ile cezalı Ajeti yok.