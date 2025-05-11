Manisa kayıpsız

Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kurtuluş yarışında umutlanan Manisa Basket, 29. haftada Play-Off yarışı veren Büyükçekmece'ye konuk oldu. Mutlak galibiyet hedefleyen Ege temsilcisi, ilk çeyrekte pota altını iyi kullanırken, rakibine de kolay basket imkanı verdi. 25-28 biten birinci periyodun ardından ikinci çeyrekte Manisa savunmasını biraz daha sertleştirdi. Rakibini top kaybına zorlayan kırmızı-beyazlılar, bu bölümde Lual-Acuil ve Thomas'ın etkili oyunuyla farkı açtı, ilk yarıyı 48-55 önde bitirdi.

FARKI KORUMAYI BAŞARDILAR

Üçüncü çeyreğe tutuk başlayan Manisa Basket, çabuk toparlandı. Rakibinin yetişmesine izin vermeyen Ege ekibi, Besson'un da devreye girmesiyle 5 dakika geride kalırken farkı 12 sayıya kadar açtı: 56-68. Ancak Büyükçekmece'nin serisiyle son periyoda 72-76'lık skorla gidildi. Dördüncü çeyrekte dış şutlarda açılan Manisa, farkı açarak rahat bir galibiyet aldı. Ege temsilcisinde 35 sayıyla oynayan Lual-Acuil galibiyetin mimarı oldu.