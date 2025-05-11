Mazlum’a talipler çoğaldı

Nesine 2. Lig'de sezonu beklentilerin altında tamamlayan ve Play-Off yarışından erken koparak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Menemen FK'da, tecrübeli savunmacı Mazlum Demir'e teklifler gelmeye başladı. Sarılacivertli ekibin 34 yaşındaki stoperi, bu sezon özellikle hücuma sağladığı katkıyla dikkatleri üzerine çekti. Defans hattında görev yapmasına rağmen 10 golle sezonu tamamlayan Mazlum, hem hava toplarındaki etkinliği hem de liderlik özellikleriyle öne çıktı. Bu başarılı grafiği, transfer piyasasında da karşılık buldu. Gelen bilgilere göre İskenderunspor ve Vanspor FK, deneyimli futbolcuyu renklerine katmak için harekete geçti. Her iki kulübün de oyuncunun menajeriyle temasa geçmesi bekleniyor. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Mazlum'un Menemen ile yeniden anlaşmaya sıcak bakıp bakmadığı ise belirsizliğini koruyor. Deneyimli oyuncunun, önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.