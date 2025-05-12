Merkezefendi’nin serisi bitti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yakaladığı seri galibiyetlerle kümede kalmayı başaran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında ligin iddialı ekiplerinden Tofaş'a mağlup oldu: 92-94. Son dört maçında Manisa, Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Türk Telekom'u mağlup eden Denizli temsilcisinin 4 maçlık serisi noktalanmış oldu. Müsabakaya konuk ekip dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili başladı. Tofaş ilk periyodu 29-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte de konuk ekibin üstünlüğü vardı. Farkı çift hanelere çıkaran Bursa temsilcisi devreyi 13 sayı farkla 56-43 önde tamamladı.

BİR TÜRLÜ ÖNE GEÇEMEDİ

İKİNCİ yarıda Merkezefendi farkı eritip geri gelmeyi başardı. 15 sayı farktan dönen ev sahibi, pota altını etkili kullanarak son çeyreğe 5 sayı farkla 71-76 geride girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesti. Nnaji ve McLemore'un etkili oyunuyla farkı bire kadar indiren Merkezefendi, bir türlü skorda üstünlüğü ele alamadı. Son bölümde daha az hata yapan konuk ekip, sahadan 92-94 galip ayrıldı. Bu sonuçla Merkezefendi'nin son haftaya girilirken Play-Off şansı kalmadı