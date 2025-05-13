Aliağa FK’nın Serdar yarışı

NESINE 3. Lig'de namağlup şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-siyahlılar, Sarıyer ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Serdar Cansu'yu kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 33 yaşındaki sağ beki bonservissiz renklerine bağlamak isteyen Aliağa'nın bu transferde rakibi Bursaspor. Kendisi gibi yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek Timsahlar, Sertaç Çam'ın ardından İstanbul ekibinden 1 oyuncuya daha imza attırmayı planlıyor. Futbolcunun ilerleyen günlerde resmi kararını vermesi bekleniyor. Bu sezon 31 maçta 4 gol, 2 asist yapan 1991 doğumlu sağ kanat oyuncusu, 2020-21'de Eyüp, 2021-22'de Pendik ve 2023-24'te Esenler Erokspor'da 2. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.