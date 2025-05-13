Etnospor Festivali için geri sayım başladı

DÜNYA Etnospor Birliği tarafından 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki toplantıya Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Enes Eminoğlu ve Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Etnospor Başkan Vekili Hakan Kazancı, Etnospor Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keskin ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Necmeddin Bilal Erdoğan, "Festivalimizin bu yılki temasını, 2025 aile yılı ilan edildiği için "Gelenek ailede başlar." olarak ilan ediyoruz." dedi. Festivalin 20 farklı ülkeden 1000'in üzerinde sporcu, sanatçı ve kültür insanının katılımıyla gerçekleşeceğini hatırlatan Necmeddin Bilal Erdoğan "Özbekistan, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Litvanya, Rusya, Belarus, İtalya ve Katar'da icra edilen çeşitli geleneksel sporlar ve oyunlar ilk defa 7. Etnospor Kültür Festivali vesilesiyle katılımcılarla buluşacak. Okçuluktan atlı cirite, yağlı güreşten mangalaya kadar birçok spor ziyaretçilerle buluşacak" şeklinde konuştu.

'GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARI UNUTMAYACAĞIZ'

DÜNYA Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Filistin topraklarında insanlığa karşı işlenen suçlar karşısında sessiz kalmayacaklarını dile getirdi. Erdoğaün, "Burada birinci hedef kitlemiz çocuklarımız. Geçen sene de gündemimizdeydi, Gazze'de devam eden soykırımdan çocuklar birinci derecede nasibini alıyor. Geçen sene Gazze'deki çocukları, onların yaşadığı acıyı misafirlere taşımaya çalıştık. Çok etkili bir gösterim oldu. Gazze'deki çocukları unutmayacağız. Filistin topraklarında insanlığa karşı işlenen suçlar karşısında sessiz kalmayacağız. Bir millete, bir topluluğa değil bütün insanlığa karşı işlenen suçlar olduğunu burada haykırmaya devam edeceğiz. 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' ilkesiyle bu alanda da parantez açmaya çalışacağız." dedi.