Manisa ‘istikrar’ diyecek

TRENDYOL 1. Lig'de Manisa FK, büyük zorluklar yaşadığı sezonda kümede kalmayı başardı. Şampiyonluk hayalleriyle başladığı sezonda büyük sorunlarla boğuşan siyahbeyazlılar, ligin son haftasında Ümraniyespor'u tek golle mağlup ederek adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi. Aldığı çok kritik galibiyetle ve üçlü averajla kurtuluşunu ilan eden Manisa temsilcisi yeni sezonda 'istikrar' diyecek. Siyah-beyazlı yönetimin, takımın ligde kalmasında önemli bir pay sahibi olan teknik direktör Taner Taşkın'la gelecek sezon da yola devam edeceği öne sürüldü.

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Siyah-beyazlılara sezon sonuna kadar imza atan Taşkın ile yönetimin önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağı ifade edildi. Takımın başında ilk maçına 8 Mart'ta Esenler Erokspor ile oynanan karşılaşmada çıkan deneyimli çalıştırıcı, geride kalan 10 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 4 de galibiyetle 15 puan topladı.